Gustaph krijgt goud voor ‘Because of you’ op podium in Liverpool (en zelfs technische problemen houden hem niet tegen)

Gustaph heeft in Liverpool een gouden plaat gekregen voor ‘Because of you’. Hij trad er ook op in het fandorp. Daar hielden zelfs technische problemen hem niet tegen.

Hij werd er even emotioneel van, daar op het podium aan de Mersey in Liverpool. Gustaph kreeg er na zijn korte optreden een Belgische gouden plaat uitgereikt voor zijn Songfestival-nummer Because of you. Dat wil zeggen dat hij meer dan 10.000 keer de single heeft verkocht en heeft drie miljoen streams. Hij was compleet verrast.

“Dit is geweldig. Ik kan alleen maar België bedanken! Het is echt fantastisch om te voelen dat het nummer en de boodschap ervan omarmd wordt. Dit vind ik echt geweldig. Amai, ik word emotioneel. Ik moet bij dit soort dingen altijd huilen”, zei hij overdonderd op het podium.

Dan maar a cappella

Eerder bracht hij twee nummers op het podium, waaronder uiteraard de inzending voor het Songfestival. Voor Gustaph was het meteen ook een goede graadmeter om te weten hoe het publiek erover denkt. Alleen doken er plots technische problemen op. De track wilde maar niet laden.

Gustaph bezit over de nodige dosis podiumervaring en hield het publiek met gemak bezig, een grapje hier en lachje daar. Hij oogt ontspannen, gefocust en rustig. Bovendien had hij zijn backing vocals ook bij, met wie hij het nummer vervolgens a cappella inzette. Een straffe performance, en geen spatje stress te bespeuren. Het stemt zeer hoopvol voor de eerste generale repetitie woensdagnamiddag, en vervolgens de halve finale donderdag waar hij als vijfde gepland staat.

(Eva De Poorter in Liverpool)