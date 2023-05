Pizzabezorger schuift onderuit op natte weg in Tongeren

Tongeren

In de Stationslaan in Tongeren is een jonge pizzabezorger dinsdag rond 18 uur onderuit geschoven met zijn fiets.

© Dirk Roefflaer

De pizzabezorger moest bruusk remmen en ging onderuit op het natte wegdek. Hij viel tegen een geparkeerd voertuig. Noch de jongen noch de auto liepen hierbij schade op. De opgeroepen ambulanciers hebben de pizzabezorger gecontroleerd. De jongen liep geen verwondingen op.

Of de pizza’s de val overleefd hebben, is onduidelijk.