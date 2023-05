Sluikstorter betrapt door bewakingscamera: “Hij kapte de doos met afval zomaar leeg voor de poort”

In de Ziekeliedenstraat in Mechelen werd een sluikstorter maandagavond gefilmd door een bewakingscamera. De voorlopig onbekende man kapte een doos met afval leeg voor de poort van een magazijn. De stadsdiensten kwamen het afval opruimen.

Peter Leunis is zaakvoerder van The Cartridge Shop in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Achter zijn zaak heeft hij een magazijn dat toegankelijk is via de Ziekeliedenstraat. “Toen ik dinsdagochtend aan de poort kwam, kon ik niet binnenrijden. Er lag namelijk een berg afval”, zegt hij. “Ik ben meteen de camerabeelden gaan inspecteren en daarop zag ik dat er maandagavond gesluikstort werd.”

Op de beelden is te zien hoe een onbekende man met een doos komt aanwandelen. “Hij kapt de doos met afval en oud papier gewoon leeg voor mijn poort”, zegt Peter. “In het afval kon ik een bankafschrift vinden met daarop een adres, maar het is niet zeker dat dat het adres van de dader is. Het oud papier stond maandagavond buiten. Mogelijk heeft de dader om een of andere reden een doos van iemand anders genomen, ze uitgekapt en de lege doos weer meegenomen.”

Peter meldde het sluikstort aan de politie en de stadsdiensten. “Het afval werd snel opgeruimd”, zegt hij. “De stad heeft echt klassewerk geleverd. Daar ben ik hen dankbaar voor.” (svds)