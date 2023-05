Waarom de Russische militaire parade op de ‘Dag van de Overwinning’ zo beperkt was

Een vijftigtal militaire voertuigen, waaronder één (antieke) tank en geen enkel luchtvaartuig. De Dag van de Overwinning is voor de Russen traditioneel het moment om hun legermacht te demonstreren, maar dit jaar was de militaire parade niet bepaald indrukwekkend te noemen.

In 2021, een tiental maanden voor de invasie in Oekraïne, was de parade in Moskou imposant. Helikopters en straaljagers vlogen tijdens een luchtdefilé boven de stad, 12.000 militairen paradeerden en 198 pantservoertuigen – waaronder heel wat tanks – reden over het Rode Plein. Vorig jaar werd vooral gefocust op wat Poetin te zeggen had over de “speciale militaire operatie”, maar op de achtergrond was de parade al heel wat bescheidener. Het geplande luchtdefilé werd last minute afgelast – naar verluidt wegens slechte weersomstandigheden – en er werden ‘slechts’ 11.000 militairen en 131 voertuigen geteld.

Een evolutie die zich ook dit jaar heeft voortgezet. Waar Russische staatsmedia spreken over 125 militaire voertuigen, hebben militaire experts slechts een vijftigtal geteld. Waaronder één tank: de T-34, een Sovjet-voertuig uit de Tweede Wereldoorlog. En van een luchtdefilé was al helemaal geen sprake, nochtans leek de hemel zo helder als wat. Een duidelijke reden voor de inkrimping gaf het Kremlin niet, al werd de afgelopen dagen wel gesproken over extra veiligheidsvoorzorgen.

Er zouden dit jaar zo’n 10.000 militairen hebben deelgenomen. — © AP

Noodzaak of bescheidenheid?

Ook voor experts is het niet helemaal duidelijk waarom de parade zo bescheiden was. “Al denk ik persoonlijk dat we de voornaamste reden niet te ver moeten zoeken”, zegt militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School). “Als de middelen er waren geweest, dan hadden ze die wel tentoongesteld. Dit bewijst nogmaals dat het Russische leger wel degelijk afziet.”

Het is inderdaad geen geheim dat Rusland de afgelopen maanden meer tanks verloor dan hen lief is. Rusland-expert en professor André Gerrits (Universiteit van Leiden) gelooft evenwel niet dat Rusland onvoldoende tanks over heeft om een grote parade te houden. “Ik ben ervan overtuigd dat het een bewuste keuze is van het Kremlin om de parade zo beperkt te houden”, aldus Gerrits. “Misschien had het effectief met veiligheidsoverwegingen te maken. Maar het kan ook zijn dat het veiligheidsargument erbij is gesleurd, dat Poetin gewoon ook voelde dat een grote parade niet helemaal gepast is op dit moment. Het lijkt me bijna onmogelijk dat de Russen niet op de hoogte zouden zijn van de gebrekkige voortgang in Oekraïne. Een zekere mate van bescheidenheid zal misschien op dit moment beter overkomen bij de bevolking.” In die theorie ziet Simoens ook wel iets: “Een grote parade met veel en modern militair materieel zou de bevolking misschien tegen de borst stuiten. Zeker nu er meer en meer soldaten aan het front klagen over een gebrek aan uitrusting en munitie.”

Een intercontinentale raket op het Rode Plein. — © via REUTERS

Speech

De parade was dan wel bescheiden, de speech van Poetin was dat allerminst. Hij zette zijn discours van afgelopen maanden voort door het Westen af te schilderen als grote boeman. “Het Oekraïense volk wordt gegijzeld voor de westerse ambities”, sprak hij. Over de huidige (moeilijke) situatie aan het front repte hij met geen woord. Gerrits is niet verrast: “Dat is de retoriek die Poetin al bijna een jaar hanteert. Hij blijft het voorstellen als een verdedigingsoorlog tegen het westen, en dat is een argument dat je heel lang kan volhouden.”

Op voorhand was er nog even twijfel of Poetin, die door waarnemers als vrij “paranoïde” wordt ingeschat, wel aanwezig zou zijn bij de festiviteiten. De waakzaamheid in Moskou was enorm hoog, zeker na de bizarre droneaanval op het Kremlin vorige week. “Als je ziet hoe laat de aanwezigheid van alle buitenlandse presidenten is goedgekeurd, denk ik dat Poetin lang getwijfeld heeft om aanwezig te zijn, maar uiteindelijk kon hij bijna niet anders”, aldus Simoens. “Dit is een ideale gelegenheid om het volk te verbinden. Ik denk dan ook dat er in Rusland weinig gesproken gaat worden over de beperkte parade en dat de feestdag toch geslaagd is.”