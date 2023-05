Bestuurder ramt slagboom van péage op spectaculaire manier en pleegt vluchtmisdrijf

Een bestuurder is er donderdag in geslaagd om de infrastructuur bij een Russische péage omver te rijden. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de wagen in volle snelheid komt aangereden en zo bijna de ingang naar de slagboom mist. Wanneer de bestuurder zijn stuur wil corrigeren gaat het helemaal mis en begint het voertuig te tollen. Na het incident reed de automobilist volgens ooggetuigen gewoon verder. Of er gewonden zijn, is niet bekend.