VOORBESCHOUWING GIRO 2023. RIT 5 (Atripalda-Salerno). Regen maakt van “overgangsrit” weer aparte opgave voor Evenepoel en co.

De beklimming van de Gran Sasso vrijdagmiddag is de volgende afspraak in deze Giro. In principe krijgen we nu twee overgangsritten, maar de aangekondigde regen van woensdag maakt dat het alweer niet zomaar een walk in the park wordt voor Remco & co. Integendeel: regen maakt niet alleen de wegen gevaarlijker maar het hakt ook op het gestel in. In een grote ronde als de Giro kan het om elke hoek gebeuren. Dat geldt zowel voor Evenepoel als de nieuwe Noorse leider Andreas Leknessund.

Kort:

Start: om 12.40 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 171 km

Het parcours:

De organisator geeft deze etappe maar twee sterren. Dat is qua lastigheidsgraad een ster minder dan de voorbije twee dagen. Toch blijft het een heuvelrit die ergens een spiegelbeeld is van de maandagetappe naar Melfi. Het begin is best lastig, maar de finale langs de Tyrreense Zee is dan weer vlak. Na twee dagen etappes van boven de 200 km zitten we nu met twee ritten op rij die iets korter zijn.

Met al na na 6,3 km de voet van de Passo Serra krijgen we opnieuw een vliegende start. Volgens het roadbook ‘Il Garibaldi’ heeft dit colletje van derde categorie – waarvan de top na 11,6 km ligt – goed berijdbare wegen. Daarna blijft het op en af gaan, met heel wat klimmetjes die niet meetellen voor het bergklassement. De eerste tussensprint ligt, godbetert, op de flanken van de Sant’Angelo dei Lombardi.

Het tweede colletje dat wel punten oplevert, is de korte klim naar Oliveta Citra (km 113,9). Dit obstakel is slechts 2,9 km lang maar het stijgt gemiddeld 7,9 procent). Daarna krijgen we nog enkele kilometers klimmen en dan zetten we via Battipaglia de duik in naar de Tyrreense kust, waar in Salerno de finish ligt.

In totaal zijn er 2646 hoogtemeters te overwinnen. Dat is een pak minder dan de woensdagrit, maar toch wel veel meer dan de rit naar San Salvo van maandag, of die van Melfi die toch ook een lastige finale had.

Onze sterren:

We gaan toch opnieuw voor Mads Pedersen als de driesterrenfavoriet. Wordt het derde keer, goede keer voor de ex-wereldkampioen van Harrogate 2019. De Deen heeft echt wel voldoende mannen om hem over de eerste wedstrijdhelft te takelen. Voor Kaden Groves kan het ook derde keer goede keer zijn. De jonge Australiër van Alpecin-Deceuninck was toch op twee verschillende terreinen (San Salvo en Melfi) evenveel keer derde. Of Arne Marit kan terugkeren na de eerste zware wedstrijdhelft hangt af van de groep waarin hij in deze zone van de wedstrijd terechtkomt.

*** Mads Pedersen

** Kaden Groves, Fernando Gaviria

* Arne Marit, Michael Matthews, Marius Mayrhofer

Mads Pedersen. — © EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten:

De hamvraag is: hoe ver zal de vlucht weg zijn gereden na de Guardia dei Lombardi? Dat is een niet in het bergklassement opgenomen klim waarvan de top na 65 km ligt. De laatste zestig kilometer zijn hoofdzakelijk dalend tot vlak. Kunnen de sprintersploegen zich nog organiseren, dan krijgen we de derde massaspurt van deze Giro. In de dinsdagetappe zagen we bijvoorbeeld hoe snel de voorsprong van de vluchters kan wegsmelten eenmaal het peloton op volle toerental is overgeschakeld. Mads Pedersen en Michael Matthews, in de eerste plaats, zouden in de zware eerste koershelft voldoende mannen moeten kunnen overhouden om het tot een sprint van een uitgedund peloton te laten komen.

De laatste vijftien kilometer gaat het over de via Pastore, een straat die parallel ligt met de kustweg, rechttoe rechtaan, richting de finish in Salerno.

De streep ligt op de Piazza della Concordia in de havenstad. Op 9 km van de finish liggen er een aantal – volgens organisator RCS – niet ingewikkelde rotondes. Laat ons hopen dat er daar geen rommel van komt, gezien het regenweer dat is aangekondigd. De finishstraat is acht meter breed, de wegbedekking is tarmac en de laatste achthonderd meter is het rechtdoor.

Dit moet u nog weten:

* Atripalda is de startplaats van al de vijfde etappe. Het ligt in de provincie Avelino en behoort tot de regio Campanië. De Piazza Umberto was destijds een van de belangrijkste marktplaatsen in het koninkrijk Napels.

* Eindplaats Salerno ligt aan de Tyrreense Zee, wat betekent dat we in twee dagen tijd de doorsteek van de Adriatische Kust door het binnenland hebben gemaakt.

* Salerno is met meer dan honderdduizend inwoners een belangrijke havenstad in de gelijknamige Golf. Het is zelfs de belangrijkste stad van de Amalfitaanse kust. Het ligt ten zuiden van Napels. De duizend jaar oude kathedraal is gewijd aan de apostel Matteüs.

* De Italiaanse weerman voorspelt de hele dag regen in Salerno. Het wordt slechts zeventien graden. De wind zelf is amper 1 Beaufort, dus is dat een factor die geen rol zal spelen. Al moeten we de weervoorspelling op de Laars ook met een korreltje zout nemen want maandagmiddag nog leek het alsof de regen niet dé spelbreker zou worden zoals het in de etappe naar Lago Laceno wel het geval was.