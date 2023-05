Popkoor Vocal4’s houdt teambuilding met fotoshoot aan kasteel Duras

Tussen twee grote producties door worden de leden van het koor uitgenodigd om een koordag bij te wonen. “Deze teambuilding vinden we als bestuur heel belangrijk. Het brengt onze leden een volledige dag samen op een andere ongedwongen manier, en dat is enorm stimulerend voor de groepsgeest”. Aldus voorzitter Jo Poelmans. De dag begon onder een stralende hemel met een fotosessie op kasteel Duras. Achilles Duchateau van Renovat Fotoclub nam een hele reeks prachtige foto’s. “Onze groep is zodanig uitgebreid met nieuwe leden dat het echt nodig was om iedereen eens terug voor de lens te krijgen”, vermeldt ondervoorzitter Viviane, die instond voor de mooie locatie.Namiddag stond er een interessante workshop zangcoaching op het programma met Jo Annemans van de pop-acapella-formatie Voice Male. “Deze workshop is een hele belangrijke voorbereiding op onze volgende grote eigen productie die zal doorgaan in januari 2024”, zegt dirigent Dirk-jan Kerris. Daarna werden de leden nog vergast op een receptie en een Grieks buffet. De avond werd afgesloten met een Karaoke party waar iedereen uit volle borst zijn of haar zangtalenten kon botvieren.”