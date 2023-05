Marthe Biesmans en Janne Appeltans vonden de infostand over de fusie een goed initiatief. — © Johnny Geurts

Bilzen/Hoeselt

Alle leerlingen van de secundaire scholen in Bilzen en Hoeselt krijgen de komende weken info over de fusie Bilzen-Hoeselt en ze mogen een enquête invullen. De leerlingen van het Heilig Grafinstituut in Bilzen liepen wel warm voor de mobiele infostand, zo bleek dinsdag.