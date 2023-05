Bestuurders blokkeren even Antwerpse Ring om nijlgans en kuikens te laten oversteken

Het is zeker een uniek zicht: twee automobilisten hebben dinsdagnamiddag een aantal minuten het verkeer op de Antwerpse Ring richting Nederland volledig stilgelegd om een nijlgans en haar kuikens van de rijbaan te jagen. “Gelukkig duurde het maar enkele minuten en is de gans weggevlogen”, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Wie rond 15u45 even in de file stond aan het Sportpaleis op de Antwerpse Ring, heeft daar niet vastgestaan door het slechte weer of een ongeval, maar wel door twee automobilisten die de rijbaan versperd hadden om enkele dieren weg te jagen en te laten oversteken.

“Onze camera’s aan de Antwerpse Ring richting Nederland hebben inderdaad plots het verkeer zien vertragen en tot stilstand zien komen”, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum uit. “Twee bestuurders zijn uitgestapt en hebben een nijlgans met haar kuikens proberen wegjagen. Gelukkig kwam het verkeer na enkele minuten weer op gang en we hebben de moedereend op onze beelden zien wegvliegen. Wat er met de kuikentjes is gebeurd, weten we niet.”

Rond deze periode gebeurt het helaas regelmatig dat jonge dieren op de rijbaan belanden, met of zonder moeder. “Een aanrijding op de rijbaan is wel snel gebeurd. In dit geval had de moeder eend wel wat pech, want zij is op de drukste autosnelweg van België geland”, aldus Bruyninckx.