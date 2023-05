Olaf Scholz schetst toekomst van geopolitiek Europa in multipolaire wereld: “Zelden zo eensgezind geweest”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg zijn visie op de toekomst van Europa uit de doeken gedaan. Hij ziet de Europese Unie als een geopolitiek blok in een multipolaire wereld, met de landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika als partners, de Verenigde Staten als belangrijkste bondgenoot en China als een steeds groter wordende concurrent.

“De Europese Unie is zelden zo eensgezind geweest als na de gewraakte schending van de Europese en internationale vrede”, zei Scholz over de Russische invasie van Oekraïne. Hij ziet het breukmoment - Scholz sprak een jaar geleden reeds over een ‘Zeitenwende’ - als een ervaring waarop een geopolitiek Europa kan worden gebouwd.

De leider van de grootste Europese economie herhaalde ook dat hij de Europese defensiepolitiek en de hele defensie-industrie op het continent meer wil integreren.

Wat de Verenigde Staten betreft, “zijn wij de best mogelijke bondgenoten voor onze trans-Atlantische vrienden”, zei Scholz. Hij verwees naar de steeds groter wordende Europese investeringen in veiligheid en defensie, de weerbaarheid van de Europese samenlevingen tegen interne en externe shocks, technologische soevereiniteit, betrouwbare bevoorradingsketens en onafhankelijkheid op het vlak van kritieke grondstoffen.

Toen hij het hoofdstuk China aansneed, greep Scholz terug naar de oneliner waarmee ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Europese aanpak van Peking omschrijft: “Geen ontkoppeling, maar verstandige risicobeheersing”, vatte hij het samen. “Onze relatie met China kan het best omschreven worden als het drieluik ‘partner-concurrent-systemische rivaal’. Onze rivaliteit en concurrentie met China zijn zonder twijfel toegenomen”, zei Scholz.

Wat de ‘Global South’ aangaat, moet Europa inzetten op voedselzekerheid en de strijd tegen armoede. Het moet ook zijn beloftes op het vlak van klimaat- en milieubescherming houden, vindt Scholz. De nieuwe economieën zullen geen bi- of tripolaire wereld aanvaarden. De wereld zal multipolair zijn, en is dat eigenlijk vandaag al het geval, legde hij uit. “Wij willen geen partnerschappen die Europa centraal stellen, maar tussen gelijken. Het is daarom meer dan een goede zaak dat we snel nieuwe vrijhandelsakkoorden sluiten, met de landen van de Mercosur, met Mexico, India, Indonesië, Australië, Kenia en tal van andere staten”, besloot Scholz.