Okra centrum start aangename kennismakingen weer op

Sinds de Volksmacht niet meer mag gebruikt worden en de kleine zaal/cultuurbar van De Adelberg moeilijker kan geboekt worden, is Okra Lommel-Centrum uitgeweken naar het Franciscushuis. In deze splinternieuwe mooie ruimte ontving de vereniging Marieke Timmermans.Marieke Timmermans is neus-, keel- en oorarts in o.a. Noorderhart, met bijkomende specialisatie in gelaats- en halschirurgie, otologie en middenoorchirurgie. Uiteraard ging de gemoedelijke babbel over haar langdurige opleiding en boeiende job, maar ook over haar hobby's zoals mode, fashion en reizen. Het publiek genoot ten volle van haar spontane toelichting en maakte zo kennis met deze Lommelse arts en al haar persoonlijkheden. Dit jaar volgen nog zeker 3 interessante kennismakingssessies.