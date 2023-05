Remco Evenepoel tevreden nadat hij het roze (bewust) weggaf: “Dit was het plan, nu kan ik morgen mooi in mijn regenboogtrui rijden”

Remco Evenepoel is zijn roze trui kwijt. De wereldkampioen liet de vroege vlucht bewust voldoende tijd pakken en start morgen dus voor het eerst deze Giro in de regenboogtrui: “Ik ben tevreden, het gevoel zat goed vandaag.”

Voor het eerst sinds de openingsetappe start Remco Evenepoel morgen niet in de roze leiderstrui. Nadat hij de vroege vlucht voldoende ruimte gaf, is Andreas Leknessund de nieuwe leider. Al vond de wereldkampioen dat zeker niet erg. “Ik denk dat ik twintig seconden moet toegeven en nu tweede ben in het klassement. We behouden dus nog altijd een goede plek voorin”, vertelde Evenepoel achteraf. “Het was het doel om het roze weg te geven met oog op de etappes die de komende dagen komen. Ik ben tevreden, zeker na een superlastige wedstrijd. Ik had een goed gevoel. Toen Ineos begon te rijden, voelde het zelfs niet heel lastig aan. De ploeg heeft ook perfect werk geleverd. Ze hebben het allemaal opgelost vandaag. Ik ben tevreden dat we de dag goed zijn doorgekomen in hectische omstandigheden.”

“Het was toch een superzware dag. De eerste twee uur reden we rond tegen een gemiddelde van 44 km/u. Het was een superlastige start. Ik heb die oplopende grote baan toch een beetje onderschat. Of ik morgen in de witte trui start? Nee, ik ga die niet aanvaarden. Ik ga mooi in mijn wereldkampioenentrui rijden.”

© BELGA

Ploegleider Klaas Lodewyck: “Er moest iemand voorin zitten die het roze en het wit kon overpakken”

“Dit was een goede etappe”, was ook ploegleider Klaas Lodewijck tevreden na de race. “We zagen al snel dat een klein groepje vooruit ging blijven, maar dat was voor ons geen probleem. Er moest iemand voorin zitten die het roze en het wit kon overpakken, anders moest Remco toch weer naar het podium. En dat was het geval. Als je telkens tijd verliest op het podium, verlies je daar tijdens een grote ronde heel wat energie mee. Nu kan hij lekker op de bus zitten.”

“We zagen ook dat er weinig ging gebeuren, dus hebben we de jongens een korte beurt laten doen en zich daarna op de kant laten zetten. Wij maakten ons weinig zorgen.”