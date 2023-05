Meiboom schittert weer op Kerkplein van Opoeteren

'Meiën' is een traditie uit een ver schuttersverleden en wordt nu ingevuld op een eigentijdse wijze. Het symbool van vruchtbaarheid blijft daarbij in het achterhoofd, maar is het nu vooralde bedoeling om de gemeenschap samen te brengen. Zo trok de plaatselijke schutterij Sint-Dionysius samen met de bevriende schutterij Sint-Ambrosius uit Lommel in een optocht door Maaseik, gevolgd door de trekpaarden die de boom van de sjöttekamer naar het Kerkplein brachten."De weergoden waren ons gunstig gezind en onder het toeziend oog van het talrijk opgekomen publiek werd de 22 meter lange den met houten stutten op traditionele wijze door de schutters recht geduwd", klinkt het bij de schutters. "De onderste krans werd dit jaar voorzien van sfeerlampjes. Ondanks de bakken gerstenat die door aanwezige politici, sympathisanten en sponsoren aan de heffers geschonken werden, stond de boom dit jaar al om 21.30 uur recht. Tussendoor had nog de lottrekking plaats van de dorpsbewoners die speciaal uitgenodigd worden voor ons schuttersfeest van 18 juni. Het lot viel op zone 9 of de bewoners van de Gerriskapelstraat, de Drie-Eikenstraat, de Vogelshofstraat en de Taglandstraat. De ferme dames van de schutterij en de dames van FERM hadden het weer druk in hun drank- en eetstand. Stefan Creemers kon wegens plaatsgebrek jammerlijk genoeg pas laat starten met zijn paardenslee en zorgde voor een prettig verzet voor de kleine en gezien het late uur ook de grote kinderen. Dj Tom zorgde dit jaar voor de muzikale omlijsting. De organisatie kon dit jaar ook weer rekenen op de logistieke steun van het bestuur van de Landelijke Gilde. Bedankt aan de meewerkende verenigingen, de leden van St.-Willybrordus Eggestraatje( met hun voorzitter Willy getooid met zijn hoed, pluim en slinger), onze andere Willy die weer tal van foto’s en filmpjes maakte en alle bezoekers.