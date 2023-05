Landelijke Gilden Zichen-Zussen-Bolder op uitstap naar Tongerlo

Bij aankomst stond de koffie met een croissant al te wachten. Daarna was het tijd om de watermolen te bezoeken. Daar kregen ze uitleg over de werking van de watertrap en de molen. Zo was het al snel middag en moesten de hongerige maagjes gevuld worden met heerlijke broodjes. Namiddag stond nog een bezoek aan de plaatselijke kerk op het programma waar ze een deskundige uitleg kregen over de kerk en over het orgel. Daarna ging het richting de imker waar ze allen aandachtig luisterden naar het verhaal over de bijen en de kassen. De dag werd afgesloten met taart en drank vooraleer de terugreis aan te vangen.’s Avonds waren de leden moe, maar ze konden heel tevreden terugblikken op een boeiende en leerrijke dag.