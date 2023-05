Remco Evenepoel laat roze trui aan Noor Leknessund, die in eerste lastige rit de sprint verliest van medevluchter Aurélien Paret-Peintre

Remco Evenepoel is zijn roze trui kwijt. Met zijn goedkeuring is de Noor Andreas Leknessund de nieuwe leider van deze Giro d’Italia na een etappe die hij van begin tot het einde kleurde. Ook al moest de bijna 24-jarige Noor van Team DSM in het regenachtige Lago Laceno de dagzege aan de 27-jarige Fransman Aurélien Paret-Peintre van AG2R-Citroën laten die net iets sneller was.

Roze trui: Andreas Leknessund (Noo)

Paarse trui: Jonathan Milan (Ita)

Blauwe trui: Thibaut Pinot (Fra)

Witte trui: Andreas Leknessund (Noo)

Hoe kwam de zege tot stand?

In een sprint met twee. De Fransman Aurélien Paret-Peintre kwam gemakkelijk uit het wiel van de Noor. Voor allebei was Lago Laceno de belangrijkste koersdag uit hun carrière. Voor de 27-jarige Fransman van AG2R-Citroën was het na een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn tweede zege van het seizoen. Leknessund schreef dan weer Noorse wielergeschiedenis want hij is na Knut Knudsen in 1981 slechts de tweede Noor ooit in het roze.

We kregen een even spetterend einde als een begin van de rit. Andres Leknessund ontbond de duivels op de slotklim naar Lago Laceno, maar de Franse klimmer beende de Scandinaviër op het minder steile gedeelte bij.

Wat voorafging aan de vlucht van de dag was simpelweg wielrennen van de bovenste plank. Hoe saai de aanloop was van de zondag- en maandagetappe, zo spectaculair was het in de vierde etappe. Eindelijk kregen we koers vanaf de eerste kilometer. En hoe! Op heuvelachtig terrein werd het eerste uur 46,3 km afgehaspeld. De juiste ontsnapping kreeg pas gestalte op 97 km van de finish, na de top van de Crocelle. Thibaut Pinot kwam daar nog als eerste door voor Santriago Buitrago, wat aangeeft dat zowel de dit jaar afscheidnemende Fransman Thibaut Pinot als de Colombiaan van Bahrain Victorious hun zinnen hebben gezet op het bergklassement.

Zaten in de eerste grote ontsnapping: de Fransen Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), de Italianen Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) en Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), de Letlander Toms Skujins en de Eritreeër Amanuel Ghebreighabzier (Trek-Segrafredo) en de Noor Andreas Leknessund (DSM). Laatstgenoemde was met Brandon McNulty de eerste twee uur de actiefste aanvaller, maar de Amerikaan van UAE Team Emirates miste de juiste ontsnapping.

Remco Evenepoel ging akkoord met de samenstelling van de vluchtersgroep die vanaf dat moment afstand kon nemen. Alleen Bruno Armirail stribbelde nog tegen, maar uiteindelijk zou de Fransman van Groupama-FDJ zorgen voor de eerste chasse patate van deze Giro. Daarna nam Soudal – Quick-Step de controle over de koers en liet naar de finale toe de zevenkoppige vluchtersgroep nog meer ruimte nemen. Op 30 km van de streep liep de voorsprong op tot 5’45”.

Wat deden de favorieten?

Eigenlijk niets. Na een beroerd begin reed Ineos-Grenadiers naar het einde zo hard de Colle Molella op dat Leknessund uiteindelijk maar een kleine halve minuut overhield om het roze van Remco Evenepoel over te nemen.

Dé topfavoriet op de eindzege was op de Colle Molella wel zeer snel geïsoleerd. Op 5,4 km van het einde moest Ilan Van Wilder (voor de gelegenheid in de witte trui als beste jongere) de kopgroep laten lopen. En daarna speelde hij ook Louis Vervaeke kwijt.

Remco Evenepoel reed ook met beenstukken in deze regenachtige dag waarin hij zich vroeg in de etappe even liet verschalken toen een groep met Primoz Roglic heel eventjes vooruit ging rijden. Dat was peanuts in vergelijking met wat João Almeida, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas overkwamen. Ze moesten het eerste koersuur al een jasje uitdoen. Door een onoplettendheid keken ze voor de eerste col van tweede categorie ineens tegen een halve minuut achterstand aan. Maar dat werd dichtgeknald door o.a. Davide Formolo.

Wat deden de Belgen?

Laurens De Plus moest vol aan de bak toen zowel de kopmannen van Ineos-Grenadiers, Tao Geoghegan Hart als Geraint Thomas in een tweede groep verzeild zaten. De Ninovieter regelde ook de klimtrein naar de finish toe waardoor Leknessund veel minder comfortabel in het roze zit dan hij op tien kilometer van de finish nog gedroomd had.

Harm Vanhoucke (DSM) was het eerste uur heel bedrijvig. Verschillende keren probeerde hij met Leknessund vergeefs een bres te slaan, maar de Noor zou er toch in slagen om in de juiste vlucht te zitten.

Verder nog iets dat je moet weten?

* Paul Lapeira (AG2R-Citroën) was de eerste opgever van deze 106de Giro. De Fransman pakte de tweede dag nog wel de bergtrui, maar is sinds maandag ziek. De debutant in een grote ronde stond zondagmorgen op met een pseudo-gripaal syndroom. Hij werd in de snelle start direct gelost en stapte al even vlug uit koers.

* Diego Ulissi kwam in de afdaling van de Crocelle ten val nadat een renner van Israel-Premier Tech in een bocht het evenwicht verloor. Ook Stefan De Bod (EF Education-EasyPost) lag erbij. Even voordien was ook debutant Michel Hessman (Jumbo-Visma) tegen de grond gegaan, kort nadat diens ploegmaat Sam Oomen lek reed.

* Het was vandaag al twaalf jaar geleden dat Wouter Weylandt het leven liet in de Giro. ‘WW Special’ maakte een dodelijke val in de afdaling van de Passo del Bocco toen hij met zijn pedaal achter een muurtje bleef hangen. Sinds die zwarte dag reikt organisator RCS het rugnummer 106 niet meer uit.