Uitgeprocedeerde asielzoekers gaan steeds vaker over tot zelfverminking bij gedwongen terugkeer

Uitgeprocedeerde asielzoekers gaan steeds vaker over tot zelfverminking wanneer ze gedwongen naar hun thuisland worden teruggebracht. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken geantwoord op vragen van N-VA-Kamerlid Theo Francken.

Volgens de Moor gaat het om een relatief nieuw fenomeen. Tussen 2019 en 2021 was er elk jaar maar één geval van zelfverminking voorafgaand aan een gedwongen repatriëring, vorig jaar waren het er zeven en dit jaar al zestien. Het gaat bijvoorbeeld om het inslikken van een scheermesje.

Er zijn intussen afspraken gemaakt tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de luchtvaartpolitie om de praktijk een halt toe te roepen, zei de Moor. Zo worden de fouilles uitgebreid “met bijzondere aandacht voor scheermesjes in de schoenen of op het lichaam” en kunnen mensen geboeid worden voor korte transporten zodat ze zichzelf tijdens zo’n vervoer niet kunnen verwonden. Volgens de staatssecretaris is het de verwachting dat het fenomeen zal stoppen “als men beseft dat de verwijdering toch doorgaat”, en moeten de diensten er daarom voor zorgen dat de repatriëringen in de mate van het mogelijke kunnen plaatsvinden.

Francken had het over een “vreselijke” praktijk door “radeloze mensen” die “er alles aan zouden doen om hier te blijven”. De N-VA’er stelt ook dat mensen nu vaak gewoon zeggen dat ze een scheermesje hebben ingeslikt, waarna ze naar het ziekenhuis moeten worden gebracht en onderzocht, wat veel tijd in beslag neemt en waardoor de repatriëring in het gedrang komt. Hij riep de Moor op om het fenomeen onder controle te krijgen. “Als dit een nieuw achterpoortje wordt (om gedwongen terugkeer te omzeilen, red.) wordt het heel moeilijk.”