Na de opgave van Georges-Louis Bouchez in ‘Special forces’: waarom kan de een zich makkelijker tot het uiterste drijven dan de ander?

Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez veel pijntjes heeft overgehouden aan zijn deelname aan VTM-programma ‘Special forces’ lijkt een understatement. De politicus had het duidelijk erg lastig tijdens de fysieke proeven en kreunde alsof zijn leven ervan afhing. En dat terwijl andere deelnemers ondanks hun eigen klachten en bestaande blessures wél net dat beetje extra ‘poer’ in zich hadden. Hoe komt het dat de ene wel tot het uiterste kan gaan en de andere niet? En in hoeverre heeft dat met wilskracht of met fysieke fitheid te maken?