Onze tv-tips: Songfestivalinzending, een toiletdame en een verdwenen vliegtuig

Gustaph, de weg naar Liverpool

VRT 1, wo, 21.45u

Aan de vooravond van z’n optreden op het Songfestival vertelt de Belgische kandidaat Gustaph welke weg hij heeft afgelegd. Wie is Gustaph? Hoe heeft hij zich voorbereid? Hoe beleeft hij het hele avontuur in Liverpool? Hij vertelt zijn verhaal, van z’n eerste optreden als kind tot de laatste repetities en emoties op het Songfestival. Uitstekend materiaal voor alle Songfestival-liefhebbers. (tove)

La mami

Canvas, wo, 23.10u

Na een carrière van 40 jaar in het nachtleven, is Doña Olga nu ‘La mami’, toiletdame in het mythische Barba Azul-cabaret in Mexico City. De toiletten zijn een veilige en geborgen plek in Barba Azul. Op een dag ontmoet La mami een nieuwe dame op het toilet. Haar zoon heeft kanker en ze moet kunnen werken om z’n medicatie te betalen. Een sterke documentaire, uit het leven gegrepen. (tove)

Departure

VTM3, wo, 20.35u

Een passagiersvliegtuig verdwijnt op mysterieuze wijze boven de Atlantische Oceaan. Crashdeskundige Kendra Malley wordt opgeroepen om het toestel zo snel mogelijk terug te vinden. Een miniserie met een vleugje sciencefiction. Met de bekroonde Archie Panjabi (The Good Wife) als luchtvaartexperte en de legendarische Christopher Plummer als haar mentor. Plummer overleed vlak na de laatste opnames. (tove)