“Daar is de lente, daar is de zon!” Veel hebben we ‘Een vrolijk lentelied’ dit voorjaar nog niet kunnen meezingen, en ook mei brengt voorlopig weinig beterschap na de natte maanden maart en april. Mogen we optimistisch blijven over de rest van de maand? En waar moeten we heen voor een warm en droog hemelvaartweekend? Een vooruitblik met weerman Frank Deboosere.