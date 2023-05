Europarlementslid Marc Tarabella wordt vrijgelaten onder voorwaarden in onderzoek naar Qatargate

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement worden het Europarlementslid Marc Tarabella en Francesco Giorgi, partner van voormalig vicevoorzitter van het Eurpees parlement Eva Kaili, door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het federaal parket. “Hun voorlopige hechtenis was niet meer gerechtvaardigd”, klinkt het bij het federaal parket. “Het federaal parket gaat akkoord met de beslissing van de onderzoeksrechter.”