Platformen als Uber of Deliveroo stellen slechts beperkt aantal mensen tewerk in België

Hoeveel mensen voor de ‘platformeconomie’ werken in België, was tot nu toe niet geweten in de officiële cijfers. “Slechts een beperkt aantal mensen”, zo blijkt nu uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Concreet: 1,1 procent van de 15- tot 64-jarigen of 84.000 mensen hebben het afgelopen jaar minstens één uur gewerkt via een digitaal platform zoals bijvoorbeeld Uber, Deliveroo, Airbnb of Vinted.

De statistiekdienst van de federale overheid voerde een representatieve enquête uit bij 15-64-jarigen om te meten hoeveel mensen via de digitale platformen werkten. Daarmee wordt bedoeld dat de persoon in kwestie minstens 1 uur gewerkt heeft voor één of meerdere klanten en de toewijzing van dit werk via een platform (of app) gebeurde.

Slechts 1,1 procent van de 15-64-jarigen werkte het afgelopen jaar minstens één uur voor een digitaal platform, zo blijkt. Bij 84,5 procent was dat bovendien maar voor één platform. “De meeste mensen werkten via een platform voor het leveren van voeding en andere goederen (Deliveroo, Uber Eats,…), verkochten goederen online (Tweedehands, Vinted, …), werkten als babysit of verzorgden IT-diensten”, dixit Statbel.

Er wordt “niet intensief” voor de platformen gewerkt, zo leren meer gedetailleerde cijfers van afgelopen maand: 39 procent werkt tussen 1 en 9 uur per maand voor deze platformen en 19,6 procent 10 tot 19 uur. Slechts 18,2 procent werkt meer dan 20 uur per maand voor een platform. Bovendien haalde 25,7 procent afgelopen maand geen inkomen uit de platformen, 45,2 procent minder dan een kwart van het totale inkomen.