“Hij kon gewoon zijn gang gaan”: ’Pedopater’ Luk D. riskeert veertig maanden cel voor verkrachting van twee jongens

Gewezen pater Luk D. (53) stond dinsdag terecht voor de verkrachting van twee minderjarige jongens. Zo kwam de ‘pedopater’ eindelijk voor de rechtbank na een spraakmakende reportage van CNN in 2019. De Amerikaanse zender bracht in beeld hoe de pater zich vergreep aan een kind in de Centraal-Afrikaanse Republiek, ondanks een eerdere veroordeling in België. Tijdens het gerechtelijk onderzoek kwam nog een geval van verkrachting in ons land aan het licht.