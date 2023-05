Dit hebt u al gemist van de eerste bergrit in de Giro: Remco Evenepoel virtueel leider af, Pinot krijgt concurrentie van Eritreeër en de eerste opgave in het pak

Nog niets gezien van deze eerste bergrit in de Giro d’Italia? Geen nood. Met dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens rit 4 van de Giro de finale ingaat.

Er wilden heel veel klanten mee in de vroege vlucht van de dag, maar dat lukte niet zomaar. Er kwamen veel prikjes, van o.a. onze landgenoot Harm Vanhoucke, maar niemand geraakte meteen weg. De aanvallen bleven volgen: opnieuw Vanhoucke, samen met De Marchi en voorjaarsrevelatie Ben Healy, maar weer kregen de vluchtpogingen geen vrijheid van het peloton.

Blauwe trui Thibaut Pinot heerst opnieuw op de eerste klim

Nog geen vroege vlucht dus bij het aanvangen van de eerste klim, dus kwam Thibaut Pinot naar voren. De Fransman van Groupama-FDJ nam gisteren de blauwe bergtrui over van Paul Lapeira en is hongerig naar meer. Op de Passo delle Crocelle kwam de Fransman als eerste boven en mocht hij zo twaalf bergpuntjes bijschrijven. Pinot telt nu al 18 punten meer dan Santiago Buitrago in het bergklassement.

Hessmann en Ulissi inspecteren het asfalt, Roglic komt goed weg

Iets na de eerste berg ging Michel Hessmann (Jumbo-Visma) in de afdaling tegen de vlakte. Erger werd vermeden, want de Duitser nam bijna z’n kopman Primoz Roglic mee in zijn schuiver. Nog geen twee minuten later was het opnieuw prijs: deze keer mocht Diego Ulissi van UAE Team Emirates van heel dichtbij kennismaken met de Italiaanse bodem. De Italiaan tastte naar zijn schouder, maar kon door. Pech dus bij Jumbo-Visma en UAE Team Emirates, Soudal Quick-Step bleef (voorlopig) gespaard.

Eindelijk een kopgroep, en meteen een gevaarlijke!

Net na de twee uitschuivers kregen we eindelijk de eerste vlucht van de dag. Andreas Leknessund (Team DSM), Toms Skujins & Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segrafedo), Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) en Warren Barguil (Arkéa Samsic) waren de zeven gelukkigen die eindelijk weggeraakten uit het pak. Al snel kreeg het zevental een viertal minuten voorsprong op het peloton, de winnaar zit wellicht vooraan. Leknessund staat op 1’40” van leider Evenepoel, en is dus virtueel de nieuwe leider.

Pinot krijgt concurrentie van Eritreeër

Geen Thibaut Pinot in de kopgroep, dus wie op de tweede col van de dag het eerst bovenkwam, kwam meteen in het zog van de Fransman in het bergklassement. Die eer was weggelegd voor Amanuel Ghebreigzabhier. De Eritreeër van Trek-Segrafedo won het KOM-sprintje op de Valico di Monte Carruozo en pakte zo 18 bergpunten. De Afrikaan had er al zes en moet nu nog zes punten goedmaken op Pinot. Misschien straks voor de ritwinst?

Wil Remco Evenepoel z’n roze trui niet kwijt?

Opvallend: Soudal Quick-Step werkt serieus in het peloton, waardoor de voorsprong van de kopgroep constant onder de vier minuten blijft. Wil Evenepoel straks toch nog voor eigen succes gaan, of wil hij Leknessund ook niet te veel tijd laten pakken?

De eerste opgave van deze Giro is een feit

Net voor de eerste klim nam de Giro afscheid van Paul Lapeira. De Fransman van AG2R-Citroën droeg gisteren nog de blauwe bergtrui om z’n schouders, maar vandaag moest hij al vroeg lossen en gaf hij er even later de brui aan. De precieze oorzaak is nog niet zeker, maar dat het de eerste opgave is in deze Giro, is wel een feit.