Cameron Vandenbroucke: “Jules mag alles worden wat hij wil, maar liever geen coureur”

Drie maanden al is ze gelukkiger én banger dan ooit, Cameron Vandenbroucke (24). Ze is de dochter van gouden coureur Frank “VDB”, rennersvrouw van Tim Merlier (30) en sinds 1 februari ook stralend mama van Jules. Een rol die haar zit als een koerspakje. Met liefde én met zorgen. Terwijl Tim de voorbije maanden z’n kuiten moest volgen, checkte zij thuis elke ochtend of hun beige salopetje nog wel ademde. “Ik zou het liefst willen dat hij klein blijft.”