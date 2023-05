IN BEELD. Breese dansers schitteren voor koningin Mathilde met eenwielers en ballet

Na wekenlang hard trainen was het eindelijk zo ver: de dansers en circusartiesten van dansstudio Crescendo mochten op woensdag 26 april hun intrede maken het koninklijk paleis in Brussel. “Wat een pracht en praal. Het was geweldig om op zo'n leuke manier ontvangen te worden in een prachtige loge”, klinkt het bij de dansers. “Nadat onze haren en make-up gedaan werden, was het zover: we mochten optreden voor de koningin.”

© Koningin Mathildefonds

Het gezelschap bracht een unieke act met eenwielers - voor deze gelegenheid speciaal met wielen in de kleuren van het koningshuis - acrobatische dans en klassiek ballet. “De combinatie van deze verschillende stijlen zorgde voor een verrassende act. De koningin kon het nadien ook niet nalaten om toch even haar verwondering te tonen over enkele verrassende elementen in onze choreografie”, klinkt het trots. “Na ons optreden mochten we nog op de foto met de koningin en werden we nog uitgenodigd op de receptie, waar we nog vele lovende commentaren mochten ontvangen. Het was een dag om nooit te vergeten. Wat zijn we fier dat het Koningin Mathildefonds onze dansstudio gekozen heeft voor deze geweldige opdracht.”

Foto's: Koningin Mathildefonds, copyright: ©Frank Toussaint/Koning Boudewijnstichting