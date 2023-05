Omgekomen Keniaanse sekteleden werden wellicht ook slachtoffer van orgaanhandel

In het Shakaholabos, in het zuidoosten van Kenia, werden ruim twee weken geleden minstens 112 lijken aangetroffen. Het ging voornamelijk om leden van de christelijke sekte Good News International Church. Sekteleider Mackenzie Nthenge zou de slachtoffers ervan hebben overtuigd dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

Een autopsie bevestigt intussen dat de meeste sekteleden omgekomen zijn van de honger. Sommige sekteleden - onder wie ook kinderen - werden evenwel gewurgd of geslagen of werden verstikt, zegt de arts Johansen Oduor, die aan het hoofd staat van de forensische dienst.

“Autopsierapporten hebben ook aangetoond dat er organen ontbreken bij sommige slachtoffers die tot nu toe zijn opgegraven”, blijkt uit gerechtelijk documenten. Wellicht werden de organen geroofd vlak voor de lijken in massagraven werden gedumpt. Er wordt daarom verwezen naar “een goed gecoördineerde handel in menselijke organen waarbij verschillende daders betrokken waren”.

In de gerechtelijke documenten wordt ook gevraagd om de bankrekeningen te bevriezen van de invloedrijke predikant Ezekiel Odero, die vorige week op borgtocht werd vrijgelaten. Odero zou grote hoeveelheden geld hebben ontvangen, vermoedelijk van gelovigen die van Mackenzie de raad hadden gekregen om hun bezittingen te verkopen.

De zoektocht naar lijken en massagraven in het Shakaholabos is dinsdag weer hervat, nadat de operatie wegens het slechte weer was opgeschort.