Na Jan Vertonghen brengt nu ook internetsensatie Average Rob een bezoekje aan de Giro: “Een nieuwe boysband”

De aanwezigheid van Remco Evenepoel in de Ronde van Italië heeft de nodige interesse in ons land ontwikkelt. Heel wat wielerfanaten willen dan ook een glimp opvangen van de wereldkampioen in de Giro. Dat Jan Vertonghen aanwezig is in de Giro, kon u hier gisteren al lezen. Vandaag kreeg de Rode Duivel het gezelschap van internetsensatie Average Rob. “Een nieuwe boysband”, reageerde hij met een kwinkslag.