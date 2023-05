Vooral in de fruitsector is het aantal vacatures groot. — © VDT

Hasselt

De voorbije twaalf maanden werden in Limburg ruim 4 procent minder vacatures rechtstreeks gemeld aan de VDAB. De daling is in Limburg het kleinst van alle Vlaamse provincies. “De krapte blijft enorm”, zegt Joris Philips, directeur VDAB Limburg.