Vintagefanaat Warre (20): “Ik zag mijn tafel met stoelen staan in de winkel en het plaatje klopte, dus kocht ik het meteen allemaal”

Een reisje terug in de tijd met Warre Dassonville (20), die in een appartement woont in een herenhuis in Ieper. “Als ik een leuk object gekocht heb voor slechts enkele euro’s, kan ik daar best wel blij om zijn.”

Hier shop ik

“White Interiors in Oostende en Hoarderlife in Gent zijn twee van mijn favoriete winkeladresjes. Ook op Facebook Marketplace bots ik wel eens op leuke objecten. Rommelmarkten zou ik eigenlijk vaker willen bezoeken. De jaarlijkse rommelmarkt in Kemmel, waar ik met de fiets naartoe kan, is altijd wel de moeite waard.”

Hier droom ik van

“De Ultrafragola-spiegel van het merk Poltronova. In de showroom van Justine en Theo van Hoarderlife kon ik hem al een keertje van dichtbij bewonderen, maar voorlopig lijken ze niet van plan om hem ooit te verkopen. (lacht) Door het hoge kostenplaatje zal het ook wel bij dromen blijven.”

Favoriet Instagramaccount?

“Op de pagina’s van de vintagewinkels Ro_interior en orence.store zie ik altijd prachtige objecten, die ik allemaal wel zou willen, maar ik heb er nog nooit effectief iets gekocht. De interieurs van Kellywearstler vind ik dan weer gewoonweg prachtig om naar te kijken. Zij is mijn favoriete interieurontwerpster.”

“Ik hou van koken voor vrienden en als gastheer wil ik dat de volledige setting er telkens perfect uitziet. En daar hoort uiteraard een prachtig gedekte eettafel bij. Daarom ben ik ook zo verzot op mijn Tulip-tafel van Knoll. Op die tafel ziet alles er gewoonweg fantastisch uit. (lacht) Mijn voorliefde voor vintage valt eigenlijk grotendeels te verklaren door mijn voorliefde voor unieke stukken. Een sofa die in heel wat Vlaamse interieurs staat?! Daar pas ik liever voor.”

“Dit stuk is daarentegen een echte vintageklassieker. En o zo mooi. In mijn witte interieur komt hij perfect tot zijn recht. Dat wist ik zodra ik hem zag staan in de vintagewinkel White Interiors in Oostende. Ik botste er twee jaar geleden toevallig op toen ik er samen met mijn moeder even ging rondneuzen. In principe was ik helemaal niet van plan om er iets te kopen, want de verbouwingen in mijn appartement waren nog volop bezig. Ik kon hem op dat moment zelfs nergens kwijt. Daardoor moest hij eerst een tijdje op de zolder staan na een zenuwslopende tocht naar de bovenverdieping. Ik durfde nauwelijks te kijken. Dat marmeren tafelblad is echt loodzwaar. Er zijn drie sterke mannen aan te pas te gekomen om de tafel de trap op – en een tijdje later er weer af – te krijgen. Gelukkig staat hij nu ongeschonden op zijn plekje in de leefruimte.”

“Rond de tafel staan nu drie Panton Chairs van Verner Panton en één Cesca Chair van Marcel Breuer. In de showroom van de winkel stond hij destijds opgesteld met één zwarte en drie witte Panton Chairs. Het plaatje klopte gewoonweg, waardoor ik besliste om meteen zowel de tafel als de stoelen aan te kopen. Daar betaalde ik wel wat voor, maar vintage verliest nooit zijn waarde. Als ik mijn tafel ooit weer verkoop, krijg ik er minstens hetzelfde bedrag voor in ruil. Daarom zie ik vintage als een investering. Daarnaast koop ik ook erg veel goedkope spullen op rommelmarktjes of in de kringloopwinkel. Enkele basics in mijn interieur zijn design, de rest vul ik met tweedehandsspullen aan. Als ik iets leuk heb gekocht voor slechts enkele euro’s, kan ik daar best wel blij om zijn. Ach, die vaas. Die heeft me drie euro gekost.” (lacht)