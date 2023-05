Brigitte Bardot: “Parijs 2024 had de Olympische Spelen moeten weigeren. Te veel dierenleed”

Bardot staat al jaren bekend als een activiste voor dierenrechten en voorvechtster om dierenleed uit te roeien. “De paarden zullen weer eens het slachtoffer zijn”, zegt ze in de Franse krant L’Equipe over de nummers in de paardensportdiscipline. “Een paard is geen ‘voertuig’ maar een hooggevoelig dier, daar wordt geen rekening mee gehouden.”

Ze kaart voorts ook de veelvuldige betogingen, vaak met geweld, in Frankrijk aan, en de organisatie van de finale van de Champions League die uit de hand liep in het Stade de France. (hjb)