E17 volledig versperd richting Antwerpen nadat vrachtwagen aan het slippen gaat

Op de grens tussen Lokeren en Waasmunster is de E17 dinsdagmiddag versperd geraakt door een ongeval. Een vrachtwagen begon er te slippen en kwam daardoor, inclusief oplegger, dwars over de rijbaan te staan. Het verkeer in de richting van Antwerpen staat daardoor momenteel muurvast, in de andere rijrichting is ook een kijkfile ontstaan.

De oplegger van de vrachtwagen ging aan het slippen terwijl de chauffeur rechtdoor reed. Hij raakte daardoor met de cabine de middenberm. De vrachtwagen raakte daarbij gelukkig geen andere weggebruikers. De chauffeur heeft wat pijn, maar stelt het verder goed. Er kwamen een ziekenwagen ter plaatse voor verzorging. (Lees verder onder de foto)

© pvs

De oplegger (die van een bouwfirma is, red.) was leeg, maar het hele gevaarte kwam dwars over de rijbaan te staan. Alle rijstroken richting Antwerpen zijn daardoor versperd. Om 13.45 uur meldde de politie dat de E17 het daaropvolgende uur wellicht nog afgesloten zal zijn terwijl de takelwerken beginnen.

De oprit van de E17 in Lokeren (richting Antwerpen) is afgesloten door politie. Aan de andere kant van de snelweg is ook een kijkfile ontstaan.

© plg