“Ideologisch niet misbruiken”: dit zijn de eerste reacties op de canon van Vlaanderen

Ben Weyts (Vlaams minister van Onderwijs, N-VA): “We gaan veel leerkrachten kunnen overtuigen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) — © Karel Hemerijckx

De canon zal niet verplicht worden in onze scholen, maar dat is volgens bevoegd minister Ben Weyts ook niet nodig. “We gaan heel veel leerkrachten kunnen overtuigen om hiermee aan de slag te gaan, in het basis- en in het secundair onderwijs. En niet alleen in de lessen geschiedenis, maar ook Nederlands, aardrijkskunde, kunsten, plastische opvoeding… noem maar op.” De minister heeft het over een terugblik op gebeurtenissen en personen die “onze gemeenschap Vlaanderen gemaakt hebben tot wat wij vandaag zijn”.

Weyts gaf destijds opdracht voor het samenstellen van een canon. “Het was een ondankbare klus, met alle discussie die er over het principe van een Vlaamse canon was, maar de experten hebben de klus tot een goed einde gebracht”, zei hij bij de voorstelling in Genk. “Als het gaat over Vlaanderen of de Vlaamse gemeenschap moeten mensen altijd in een kramp schieten. (...) Ik vind het zinvol om terug te blikken. Zonder complexen, zonder schroom, maar ook zonder taboes en zeker zonder schaamte.”

Jan Jambon (Vlaams minister-president en minister van cultuur, N-VA): “Hopen op eerlijk en respectvol debat”

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon is de canon geen afgesloten verhaal. Hij hoopt op een “intellectueel eerlijk, onderbouwd en respectvol” debat en kijkt al verder: “Wat vandaag niet in de canon van Vlaanderen staat, wordt niet in de vergetelheid geduwd. In 2024 lanceert de Vlaamse regering daarom een bijkomend initiatief: het Virtueel Museum van Vlaanderen, om ook deze aspecten van onze geschiedenis onder de aandacht te brengen.” Dat virtueel museum moet volgens Jambon “geschiedenis, cultuur en erfgoed met elkaar verbinden en toegankelijker maken voor alle Vlamingen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid, Groen): “Niet ideologisch misbruiken”

“Er is veel tijd en werk in de canon gestoken met als doel er een evenwichtig, interessant instrument van te maken. Dat is gelukt. De vraag die nu overblijft is hoe de canon gebruikt zal worden”, zegt Meuleman. “Het is nu aan de minister-president om erover te waken dat het eindresultaat niet ideologisch misbruikt zal worden.”

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen. — © BELGA

Ze waarschuwt dat “een door een politieke partij besteld instrument” – Meuleman doelt op N-VA – niet kan worden opgelegd in het onderwijs of in inburgering, en dat het “evenmin de oplossing zal zijn voor de dalende kwaliteit van ons onderwijs”. De canon biedt volgens haar een kans om maatschappelijk debat aan te zwengelen en de samenleving te versterken. “Het zou mooi zijn als de canon aanleiding kan geven tot dialoog en deelname aan de samenleving van alle Vlamingen in Vlaanderen”, besluit Meuleman.

Ruben Boon (historicus, Damiaan Vandaag): “Hopelijk Pater Damiaan nog toevoegen”

In de pas voorgestelde Vlaamse canon is Pater Damiaan niet opgenomen. Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, werd geboren in Tremelo en trok in 1863 als missionaris naar Honolulu en later naar het eiland Molokai. De pater wijdde zijn leven aan het helpen en verzorgen van mensen die aan lepra leden. Damiaan overleed zelf ook aan de ziekte. In 2005 werd de man uitgeroepen tot ‘Grootste Belg’, in 2009 werd hij heilig verklaard.

“Kiezen is verliezen: het missieverleden lijkt in zijn geheel vergeten te zijn geweest”, vertelt Boon, die optimistisch is dat de heilige man toch nog in de canon kan worden verwerkt. “Ik vermoed dat deze versie van de canon slechts het begin is van iets dynamisch. Ik heb er het volste vertrouwen in dat er nog een venster kan bijkomen voor het missieverhaal en Pater Damiaan. Dat verdient hij: zijn menslievende zorg blijft tot vandaag mensen over de hele wereld inspireren.” (agg)