Verdeler van deelauto’s Poppy blokkeerde al honderden snelheidsduivels met nieuw systeem

Deelautoaanbieder Poppy gebruikt sinds 1 januari een systeem op basis van gezichtsherkenning om bijvoorbeeld snelheidsduivels tijdelijk of definitief uit zijn wagens te weren. Zo werden in totaal al zowat 400 gebruikers geblokkeerd uit de applicatie, zo maakte het platform dinsdag bekend tijdens een persconferentie in Brussel.

Poppy, een bedrijf van Volkswagen-verdeler D’Ieteren, zette de laatste maanden fors in op uitbreiding. Het heeft intussen een vloot van 1.000 wagens in Brussel en in totaal 2.000 in Antwerpen, Gent, Mechelen, Lier, Luik en op de Belgische luchthavens.

Het autodeelplatform investeerde daarnaast in een systeem om het rijgedrag van de gebruikers van zijn deelwagens te analyseren, dat ook gebruikmaakt van gezichtsherkenning, legde marketingdirecteur Pierre de Schaetzen uit. Bedoeling is om “preventief te communiceren en te sensibiliseren omtrent gevaarlijk rijgedrag”.

Op die manier kan Poppy snelheidsduivels en rodeorijders tijdelijk of definitief uit de auto weren. “Bij de extreemste gevallen kunnen we de auto zelfs helemaal blokkeren”, aldus de Schaetzen. “We zijn de politie niet, we gaan geen boetes opleggen”, benadrukt hij wel. Door middel van de gezichtsherkenning kunnen geblokkeerde gebruikers ook niet met een vals rijbewijs gebruikmaken van Poppy.

Waar de grens ligt tussen roekeloos en normaal rijgedrag, is nog een zoektocht. “We willen progressief definiëren wat normaal en abnormaal rijgedrag is”, aldus de Schaetzen.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt zegt “bijzonder blij” te zijn dat Poppy inzet op de nieuwe technologie. “Poppy gaat actief de strijd tegen verkeersveiligheid mee aan.” Ook dat het bedrijf zijn vloot in Brussel heeft verdubbeld, stemt haar tevreden. “Een deelwagen kan door tien tot vijftien gezinnen in gebruik genomen worden. Dat zal voor heel wat plaats zorgen op de Brusselse straten”, klinkt het. “De opmars van de Brusselse deelwagens maakt het gebruiken van een auto heel wat toegankelijker voor mensen met minder middelen.”