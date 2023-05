Man op elektrische step raast met 100 km/u (!) over snelweg en vlucht weg wanneer politie hem betrapt: “Te laat voor het werk”

James Cole (38) moest zich onlangs voor de rechtbank verantwoorden nadat hij eind december betrapt werd terwijl hij op een elektrische step met 100 km/u over de snelweg raasde. De Australiër vluchtte weg toen de motoragenten hem wilden tegenhouden, maar werd na een hels ritje toch bij de kraag gevat. “Ik ben te laat voor het werk, dit kost me mijn job”, klonk zijn excuus toen de politie hem staande hield. “Komaan, het is bijna kerst.” Cole testte positief voor methamfetamine en werd veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, waarvan een maand effectief.