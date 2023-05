Onze reporter keek achter de schermen bij Disneyland Parijs: “Een ontwerper wilde bloemenstickers. Ondermaats voor Disney”

Beeld je in dat je een ticket hebt voor een magische show. Het gordijn gaat open en plots sta je in het midden van een decor, zo groot dat je er zelfs in kan rondwandelen. Je ontdekt er parades, dansspektakels, musicals en vuurwerkshows. Zo’n ticket bestaat echt. En het is bedrukt met het logo van Disneyland Parijs. Wat is hun geheime recept voor de show der shows, vol glitter en extravagante kleding? Ik nam een kijkje achter de coulissen en kreeg enkele ingrediënten te zien.