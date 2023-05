Ben Weyts over de nieuwe Vlaamse canon: “Lees hem. Laat het knetteren en botsen”

“Het was een ondankbare klus, met alle discussie die er over het principe van een Vlaamse canon was, maar de experten hebben de klus tot een goed einde gebracht”, zei Ben Weyts bij de voorstelling van de canon.

“Kritiek kun je altijd hebben, en met wat er niet in staat, kun je bibliotheken vullen. Maar ik wil vragen om hem vooral te lezen, en om de discussie niet te laten verstommen. Laat het knetteren en botsen. Uit debat leren we. Ik wil voor- en tegenstanders oproepen om hem te lezen, en de canon te beoordelen op zijn merites, niet op de vermeende intenties. Dit is een instrument om mensen iets bij te leren over wat Vlaanderen tot Vlaanderen gemaakt heeft. Er komen ook versies voor anderstaligen, kinderen, laaggeletterden. Het is voor ons allemaal.”

“Laat het debat en de ideeën overslaan. Laat het idee van de canon ook anderen inspireren. Waarom zou een regio of een gemeente geen canon opstellen? Of een dorp? Het kan een aanleiding zijn voor een ruim debat op lokaal niveau. Zo’n debat kan leiden tot polemiek, maar ook tot betrokkenheid en verbinding.”

“Ik ben trots. Trots op de inspanningen van de experten, en trots op de inspanningen van onze ouders en voorouders die ons de huidige welvaart hebben gebracht. Met die fierheid is volgens mij niets mis.”