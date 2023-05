Sorry mannen, de wetenschap onthult dat een mooie balzak niet bestaat

Een prachtig scrotum? Dat is een illusie. Een redelijk mooi exemplaar? Ook dat bestaat niet volgens Duitse onderzoekers. Bij werkelijk alle mannen wordt de balzak als onaantrekkelijk bevonden. “We moeten eigenlijk spreken van de minst lelijke”, staat te lezen in het vakblad Journal of cosmetic dermatology.

De Hamburgse plastisch chirurg Carolin Eimer en twee van haar collega’s, verbonden aan de MSH medical school in de Duitse stad, vroegen aan 673 vrijwilligers om een vragenlijst in te vullen en de aantrekkelijkheid van 36 foto’s van scrotums te beoordelen. Elke deelnemer kreeg frontale foto’s van vier verschillende scrotums te zien van mannen tussen de 23 en 30 jaar oud. Er waren negen versies van elk scrotum, die de onderzoekers digitaal hadden bewerkt om verschillen in breedte en lengte te hebben.

In totaal gaven 374 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar, een score. Ook 279 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, vulden de enquête in. Ze mochten punten uitdelen tussen de −3 (zeer onaantrekkelijk) tot +3 (zeer aantrekkelijk). Helaas blijkt uit de resultaten dat bijna geen van de scrotums als ‘aantrekkelijk’ werd beschouwd. Meer nog: de meeste scores balanceerden aan de negatieve kant van de puntenschaal. De mannen gaven hun zaakje wel meer punten dan de meeste dames.

“Uiteindelijk was het nauwelijks mogelijk om een mooi scrotum te identificeren. In plaats daarvan moeten we spreken van het minst lelijke”, luidt de drieste eindconclusie van de onderzoekers. De chirurgen geven — niet toevallig — mee dat cosmetische procedures om de balzak te verstrakken in stijgende lijn zitten.