Van Uytvanck blijft sukkelen met rug en mag nu al kruis zetten over Grand Slams

“Het is heel jammer”, legde René Van Uytvanck uit. “Ze kampt met een dubbele hernia in haar onderrug. Het is een beetje zoals de Processie van Echternach momenteel. Er is geen constante verbetering. We proberen alles wat mogelijk is, maar de situatie blijft wat ze is. Ze heeft nog steeds pijn. Ze kan fietsen, een beetje lopen en doet oefeningen om haar rug te versterken. Maar die hebben momenteel niet de impact die we hoopten. Ze heeft de trainingen met racket nog niet kunnen hernemen. Het is zwaar.”

Vader René Van Uytvanck. — © Guy Puttemans

Van Uytvanck won in haar loopbaan vijf WTA-titels en was kwartfinaliste op Roland Garros in 2015. Haar laatste wedstrijd voorlopig was een verliespartij in de tweede ronde van het WTA 250-toernooi in Linz tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 34).

“Mogelijk volgt een operatie”, ging René Van Uytvanck verder. “Je kan een hernia opereren, maar er is geen garantie op verbetering. En dit is een dubbele hernia. Die drukt bij bepaalde bewegingen op de zenuwen en dat veroorzaakt pijn. We hebben al veel geprobeerd, maar zonder veel succes. We zullen geduld moeten hebben. Alison blijft positief. Ze volgt cursussen over fysieke voorbereiding om zich bezig te houden. En ze heeft een beschermde ranking aangevraagd bij de WTA. In een ideale wereld kan ze op 11 september hernemen. We kruisen de vingers.”