Doodsoorzaak acteur Ray Liotta na een jaar bekendgemaakt

De 67-jarige acteur was een film aan het opnemen op de Dominicaanse Republiek toen hij vorig jaar om het leven kwam. Tot nu bleef de doodsoorzaak onbekend.

De acteur stierf volgens TMZ aan acuut hartfalen en ademhalingsproblemen. Dat blijkt uit documenten dat TMZ kon inkijken. Liotta was toen volop bezig met de opnames van ‘Dangerous Waters’, destijds werd gewoon gezegd dat de man overleden was in zijn slaap.

Zijn overleden wordt door artsen omschreven als “natuurlijk en niet-gewelddadig” met als oorzaken hartfalen, respiratoire insufficiëntie en longoedeem - een opeenhoping van vocht in de longen. Volgens de documenten leed Liotta ook aan atherosclerose, een opeenhoping van vetafzettingen in de slagaders waardoor deze vernauwen en het risico op hartaanvallen en beroertes toeneemt.

Liotta was vooral bekend voor de rol van Henry Hill in de klassieke gangsterfilm Goodfellas.