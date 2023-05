Belgian Cat Billie Massey verlengt haar contract bij Estudiantes Madrid

De Belgian Cat (45 selecties) kwam vorige zomer (samen met tweelingzus Becky) over van Kangoeroes Mechelen. Eerder kwam ze uit voor Sint-Katelijne-Waver. De 23-jarige Oostendse werd in ons land tweemaal Speelster van het Jaar, in 2020 en 2021.

Massey speelde dit seizoen alle 41 wedstrijden voor haar club. Ze kwam tot een gemiddelde van 7 punten en 5,1 rebounds per match.

Estudiantes Madrid werd in de kwartfinales van de Spaanse play-offs uitgeschakeld door Valencia. Dat veroverde zondag haar eerste landstitel.