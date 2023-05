Maryna Zanevska raakt in Rome in eerste ronde niet voorbij Tsjechische routinier

Maryna Zanevska (WTA 77) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Rome. De Belgische nummer twee verloor in haar eerste ronde in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3) van de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 1103). De partij duurde een uur en 58 minuten.

In de tweede ronde treft de 37-jarige Strycova de Griekse Maria Sakkari (WTA 8), het negende reekshoofd in de Italiaanse hoofdstad. Zij was vrij in de eerste ronde.

Ook Elise Mertens (WTA 26) is als 25ste reekshoofd vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde treft ze de winnares van een partij tussen de Russische Anna Kalinskaya (WTA 57) en een kwalificatiespeelster. Dat kan Ysaline Bonaventure (WTA 86) worden. De Luikse plaatste zich maandag voor de tweede en laatste kwalificatieronde door thuisspeelster Angelica Moratelli (WTA 357) met tweemaal 6-2 te verslaan. Om een plaats op de hoofdtabel te halen moet ze later dinsdag ook nog de Australische Priscilla Hon (WTA 164) verslaan. Lukt dat niet, dan heeft ze als derde reekshoofd in de kwalificaties nog een goede kans om als ‘lucky loser’ opgevist te worden.

Strycova maakte vorige week haar wederoptreden in Madrid, waar ze in de eerste ronde uitgeschakeld werd. Ze speelde er haar eerste wedstrijd sinds de Australian Open van 2021. Inmiddels is de voormalige nummer zestien van de wereld moeder geworden en besliste ze onlangs een comeback te maken. In Rome maakt ze gebruik van haar beschermde ranking.