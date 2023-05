Taxichauffeur die terroristen naar Zaventem bracht getuigt op proces: “Sommige blikken vergeet je nooit”

De taxichauffeur die de terroristen naar Brussels Airport bracht op 22 maart 2016 heeft dinsdag verklaard dat beschuldigde Mohamed Abrini instemde met wat kamikaze Ibrahim El Bakraoui vertelde in de taxi. Hij duidde Abrini ook resoluut als de ‘man met het hoedje’, ook al had die zijn gezicht verborgen gehouden in de taxi. “Sommige blikken vergeet je nooit”, klonk het.

De taxichauffeur getuigde op het proces over de aanslagen dat de drie terroristen hem niet toelieten om hun zakken in de taxi te laden en dat ze een doordringende chemische geur hadden, die hij nog ruikt. Hij getuigde ook hoe Ibrahim El Bakraoui, “diegene met een paar kilo’s meer”, in de taxi het woord voerde. De latere kamikaze beklaagde zich over al het foute waar de Amerikanen zich volgens hem aan bezondigden. De taxichauffeur getuigde dat degene die achter hem zat, en die een hoedje droeg, akkoord ging met wat hij vertelde. Hij herinnerde zich dat hij hem in de achteruitkijkspiegel zag knikken, “maar het kan ook dat hij iets gezegd heeft”.

Volgens de verdediging van Abrini hield die zich gedurende de taxirit, maar ook erna in de luchthaven, de hele tijd afzijdig en was hij zelfs een blok aan het been voor de andere twee. De getuigenis van de taxichauffeur lijkt dat te nuanceren.

Een opvallend moment was toen voorzitster Laurence Massart aan de taxichauffeur vroeg of hij Abrini in de beschuldigdenbox herkende als de ‘man met het hoedje’. De man rolde een paar keer langzaam met zijn ogen naar en van de beschuldigdenbox en antwoordde stellig dat het “zijn ogen” waren. De eerste bijzitter vroeg nog hoe hij wist dat het Abrini was, omdat hij eerder had verklaard dat die zijn gezicht verborgen hield. “Zijn gezicht wel, zijn ogen niet. Sommige blikken vergeet je nooit”, antwoordde de taxichauffeur.