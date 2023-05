VIDEO. De prijs voor grapjas van het peloton gaat naar Ilan Van Wilder, die kopman Evenepoel fopt met imitatie ei-mopje

Er heeft er eentje goed nagedacht over een mopje. In het begin van rit vier in de Giro reed meesterknecht Ilan Van Wilder vooraan naast zijn kopman Remco Evenepoel, en die vond er niets beter op om zijn hand in de achterzak van de leider te steken. Een imitatie van gisteren dus: toen de Italiaan Velasco een ei in de achterzak van Evenepoel stopte.