AAN DE START. Evenepoel focust niet op de ritzege: “Ik moet gewoon volgen”, Roglic sluit ritwinst niet uit: “Als de mogelijkheid zich voordoet, moet je het proberen”

Zonet is rit vier in de Giro d’Italia van start gegaan . Het is de eerste kans voor de puncheurs en klimmers, dus Remco Evenepoel zou vandaag zijn leiderstrui wel eens kunnen verliezen, al dan niet vrijwillig. Al lag hij er voor de start niet te hard van wakker.

Remco Evenepoel: “Geen vlucht vijftien minuten laten wegrijden”

Remco Evenepoel verscheen voor de derde dag op rij in het roze aan de start. Of het ook de voorlopig laatste keer was, kon ook Evenepoel niet zeggen. “We gaan de eerste kilometers afwachten en zien hoe het verloopt. Ik verwacht een harde opening van de etappe, de finish is dan ook weer lastig genoeg. Het gaat drie kilometer echt steil, daarna een stukje bergaf en een vlakke aankomst. Het zal met een uitgedund peloton zijn maar ik verwacht niet dat er grote verschillen zullen komen.”

Toch verwacht Evenepoel zich aan een offensief van zijn grootste concurrenten. “Ze moeten inderdaad tijd goed maken en zullen daarom elke gelegenheid benutten. Dus vandaag en rit zeven zijn voor hen de eerste kansen. Voor mij is het duidelijk: volgen, volgen en nog eens volgen. Zelf aanvallen? Neen, daar is het te vroeg voor. De weg naar Rome is nog ver, ik probeer nog altijd zoveel als mogelijk mijn krachten te sparen.”

Het zou toch zomaar kunnen dat de kopman van Soudal - Quick-Step vanavond zijn roze trui kwijt is. “Ik geef toe dat de trui een extra motivatie is maar anderzijds ga ik er niet om jammeren, mocht ik hem vanavond kwijt zijn. Het is echter niet de bedoeling dat we een groep vijftien minuten laten wegrijden want daar zou een sterke jongen bij kunnen zijn die de trui lang kan dragen.”

Twaalf jaar geleden overleed Wouter Weylandt in de Giro. “Van het moment zelf kan ik mij niet veel meer herinneren maar ik heb nadien wel vaak de kamer gedeeld met Iljo (Keisse, red) en dat leidde vaak tot emotionele momenten als Wouter ter sprake kwam in bijvoorbeeld de documentaire over het Scheldepeloton. Het is een trieste dag en hopelijk kunnen we een mooi resultaat neerzetten voor zowel Wouter als Iljo.”

Primoz Roglic over de tussensprint: “Ach, ik verloor ook niet meer dan een seconde”

Primoz Roglic verloor gisteren een bijkomende seconde op Remco Evenepoel die op iets meer dan tien kilometer voor de finish een tussenspurt won voor Roglic. “Ach, ik verloor ook niet meer dan een secondje”, draaide de Sloveen een beetje rond de pot heen. “Het was een leuke etappe die ik zonder kleerscheuren heb overleefd.”

En over de rit van vandaag: moet Evenepoel de roze trui weggeven? “Dat is mijn zorg niet”, aldus Roglic. “Wij moeten ons focussen op onze job en ervoor zorgen dat we ook deze etappe zonder problemen doorkomen. Of ikzelf wil aanvallen? Als er zich een mogelijkheid voordoet, dan moet je het proberen. Maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je de beste bent. Ach, alles verloopt volgens het plan. Ik moet gewoon geduldig blijven en vertrouwen hebben in mezelf. Wielrennen is simpel. Op het einde is het altijd de sterkste renner die wint. Ik kan alleen maar mijn best doen en dan zien we wel waar we uitkomen.”

João Almeida wil voor ritzege gaan, “maar ook Evenepoel zal dat wel willen”

“Wat ik verwacht? Nog niet te veel, we zullen zien hoe het gaat.” is João Almeida nuchter voor de start. Nochtans liggen er op de aankomst bergop kansen voor de Portugese klassementsman van UAE Team Emirates. “Ik ben zeker geïnteresseerd in de ritzege. Er liggen zeker kansen vandaag, dus ik wil die grijpen. Maar Evenepoel is fantastisch zover, dus wie weet gaat hij zelf ook wel voor de ritzege vandaag. Laten we zien”, tempert Almeida voorlopig de verwachtingen.

“Mijn hoofddoel voor deze Giro is ongetwijfeld het podium. Ik heb er de goede vorm voor, maar ik moet natuurlijk ook lang volhouden. De Giro duurt wel nog een tijdje... Of ik een voordeel heb omdat ik een ex-ploeggenoot ben van Remco? Dat maakt volgens mij echt niets uit.”