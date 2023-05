300 wandelaars op stap van Scherpenheuvel naar Lindelhoeven

Maar liefst 300 sportievelingen vertrokken zaterdagmorgen iets over half negen aan de Basiliek van Scherpenheuvel voor een tocht van ruim 50 km. Om 16.38 uur stapten de eerste wandelaars over de eindmeet aan parochiezaal Den Drossaerd in Lindelhoeven. En de laatsten kwamen iets voor 22 uur aan. “Het is een pittige wandeling, maar het weer was ideaal. In de ochtend was het aangenaam warm, en de regendruppels in de namiddag waren een welkome afkoeling.” En laat je niet misleiden door de naam, er is geen religieuze betekenis. “Neen, de trip is geen omgekeerde bedevaart, maar een sportieve trail.” De opbrengst van de wandeltocht wordt geschonken aan de vzw Palliovik. (gvb)