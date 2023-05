Jeugdharmonie Riemst geeft meer dan 200 wagens een flinke wasbeurt

Riemst

Zondag 7 mei was het bij Dienstencentrum De Linde in Riemst-centrum aanschuiven voor de ruim 200 automobilisten die in de voorbije weken een kaartje hadden gekocht voor de jaarlijkse carwash van de Jeugdharmonie Sint-Martinus. Op het geïmproviseerde zonneterras konden ze - genietend van een kopje koffie en het poetswerk van de 30 jongeren van de harmonie gemoedelijk gadeslaan. En gelukkig voor iedereen bleef het vooraf aangekondigde regenweer tot in de namiddag uit. “Het is wellicht de 15de keer dat we dit doen en ook nu weer is het een geweldig succes”, zegt Martijn Coenegrachts van de leiding. “Vijf euro voor een flink sopje is ook geen geld”, vullen Tine Cielen en Lynn Leesen aan. “De opbrengst gaat ook nu weer naar ons zomerkamp. Dit jaar gaat het door in Mormont bij Houffalize van 28 juli tot 4 augustus.” (eva)