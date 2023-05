Meifeesten Val-Meer: een rockfestival en familiedag om van te snoepen

Riemst

Het eerste weekend van mei pakte vzw ’t Stupke uit Val-Meer uit met een groots tweedaags feest. Zaterdag 6 mei was de kampplaats aan de Stroekestraat de place to be voor rockfans. Stroekrock had een stevige line-up. Bloodflowers uit Hasselt mocht de spits afbijten, gevolgd door de coverband No Refund uit Kanne. Old Sparky uit Vlijtingen bracht tijdloze covers en Koyle - winnaar van The Clash of the Coverbands Benelux - liet als beste rockcoverband een diepe indruk na. Top of the bill waren de rockers van High Voltage AC/DC die een prachtig eerbetoon brachten aan de legendarische band en de tent in vuur en vlam zetten. Zondag 7 mei ging het er wat rustiger aan toe. 150 gezinnen genoten van een vooraf bestelde overvolle picknickmand waarna de kleintjes zich konden uitleven op kermisattracties en een heuse magic show. ’s Avonds besloot een kampvuurmuzikant de geslaagde tweedaagse. (eva)