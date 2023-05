1.500 fietsers trotseren regenweer om strijd tegen MS te steunen

Pelt

De 22ste editie van fietshappening De Teutenroute had te lijden onder de slechte weersvoorspellingen en moest het stellen met 1.500 fietsers, een pak minder dan sommige eerdere topedities. Al sinds 1986 organiseren stad Peer en de vliegbasis Kleine-Brogel de jaarlijkse MS-actie. De opbrengst daarvan gaat naar de strijd tegen multiple sclerose. “Echt klagen mogen we gezien de omstandigheden niet, want de hele week werd gesteld dat zondag de slechtste dag van de week zou zijn. Dan beginnen mensen andere plannen te maken, dus hadden we verwacht dat de opkomst minder zou zijn”, stelt commandant Willy Simons van de organisatie. Langs de routes door enkele Noord-Limburgse gemeenten werden zeven Teutenhuizen uitgebaat door lokale verenigingen. “In Wijchmaal mochten we Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth als nieuwe gastheer verwelkomen en in Kaulille was dat carnavalsvereniging De Partycrashers.” De opbrengst van de happening is voor de MS-Liga – Comité Limburg en de ondersteunende vzw Boemerang. (gvb)