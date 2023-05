Amerikaanse dopingdealer bekent schuld in eerste dopingzaak onder nieuwe Rodchenkov-wet

De eerste man die in de Verenigde Staten onder een nieuwe wet wordt vervolgd voor het leveren van doping aan een sporter heeft schuld bekend. Eerder zei Eric Lira (43) nog onschuldig te zijn, maar de therapeut uit Texas heeft nu toch toegegeven verboden middelen aan deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio van 2021 te hebben geleverd. Lira werd begin vorig jaar opgepakt.

Lira kan door de nieuwe ‘Rodchenkov-wet’ een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen. Het is echter waarschijnlijker dat de straf lager uitvalt nu de therapeut heeft bekend. De uitspraak volgt later.

De aanklagers maakten niet bekend wie de doping van Lira hadden gebruikt, maar volgens de onafhankelijke dopingwaakhond Athletics Integrity Unit gaat het om twee Nigeriaanse sprinters. Blessing Okagbare werd tijdens de Spelen in Tokio uit de competitie gezet nadat ze bij een eerdere test buiten competitie positief was bevonden op het gebruik van groeihormonen. Ze is inmiddels voor elf jaar geschorst. Haar landgenoot Divine Oduduru hangt een schorsing van zes jaar boven het hoofd.

Grigori Rodchenkov — © BELGAIMAGE

De wet is vernoemd naar Grigori Rodchenkov, de Russische klokkenluider die het door de staat gestuurde dopingprogramma in zijn land naar buiten bracht. De Amerikaanse justitie kan nu ook in actie komen als er omvangrijke dopingpraktijken plaatsvinden bij wedstrijden buiten de eigen landsgrenzen waarbij sporters, sponsors of tv-stations uit de VS betrokken zijn.