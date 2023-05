Bewoners Sint-Oda openen meimaand aan kapelletje

Pelt

Op de eerste woensdag van mei trokken bewoners en begeleiders van Sint-Oda op bedevaart van het kapelleke op de campus naar het kapelleke van Onze-Lieve-Vrouw op Rozen - tussen de velden achter Sint Oda - aan de Kleinmolenstraat. Met wel honderd waren ze om een korte viering van de pastorale werkgroep van Sint-Oda bij te wonen. De buurt liet zich niet onbetuigd en trakteerde de groep op frisdrank, wafels en gebak. “Dit is een jaarlijkse traditie, en dat willen wij in ere houden”, vertelt buurtbewoonster Dora Voets. Tot voor kort onderhield Dora Voets met familie en vrijwilligers de veldkapel. Nu heeft de groendienst van de gemeente het onderhoud op zich genomen. Aan de Mariakapel OLV op Rozen bij het fietspad komen regelmatig mensen samen om te bidden. In de meimaand is er elke woensdagavond om 19.45 uur een moment van stilte en bezinning bij de kapel. (path)